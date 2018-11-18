Doğu Anadolu eksi 8’i gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

EKSİ 8'E KADAR DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 0, sıfırın altında olmak üzere Iğdır’da 1, Ağrı’da 5, Erzurum’da 7, Kars ve Ardahan’da 8 derece ölçüldü.

DON VE SİS UYARISI

Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.