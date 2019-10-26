Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'da ölçüldü

Doğu Anadolu’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor.

Bölgede en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde ölçüldü.

BÖLGE PARÇALI BULUTLU OLACAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

ERZİNCAN 20 DERECE

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da eksi 2, Kars’ta eksi 4, Ağrı’da 1, Erzurum’da 2, Erzincan’da 6, Iğdır’da 5 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 20, Iğdır’da 21, Ağrı’da 17, Kars ve Ardahan’da 16, Erzurum’da 15 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de eksi 7,5 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzincan Kemah’ta 23,5 derece oldu.