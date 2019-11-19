Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları düştü

Doğu Anadolu'da 7 ilde, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

BUZLANMA, DON VE PUS BEKLENİYOR

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenen bölgede, sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus bekleniyor.

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında VİDEO



RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, Iğdır'da 5, Erzurum'da 6, Ağrı ve Ardahan'da 11, Kars'ta 13 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 17, Erzincan'da 16, Iğdır'da 14, Kars, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

KARS'TA SU KANALI BUZ TUTTU

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle şehir merkezinden geçen su kanalının buz tuttuğu kentte, bazı araç ve iş yerlerinin camları da buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar da araçlarını, halı ve çadırlar örterek donmaktan korumaya çalıştı.