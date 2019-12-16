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Doğu Anadolu'da kış, Akdeniz'de yaz

Antalya'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı. Konyaaltı sahilinde güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler dikkati çekti.

DHA | 16.12.2019 - 17:17..
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Türkiye, 2019 yılında çok ilginç hava sıcaklıklarına sahne oldu.

Batı illerine geç gelen yaz, temmuz ayında kar gören doğu... Mevsimlerin karıştığı bu yıl, aralık ayında da yine farkını gösterdi.

Türkiye'nin güneyi hala sıcakken, doğuyu kar esir aldı.

Turistlerin bu yıl rekor kırdığı Antalya'da da hala denize girenler var. Güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu.

Doğu Anadolu'da kış, Akdeniz'de yaz

SERE SERPE GÜNEŞLENDİLER

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gelenlerin bir kısmı yürüyüş yaparken, kimileri ise güneşlendi.

Doğuda kış, Antalya'da deniz keyfi İZLE

DENİZ SUYUNUN SICAKLIĞI 19 DERECE

Güzel havayı fırsat bilenler, keyifli dakikalar geçirdi. Akdeniz'in mavi sularına kendini bırakan turistler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.

Doğu Anadolu'da kış, Akdeniz'de yaz

Doğu Anadolu'da kış, Akdeniz'de yaz

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