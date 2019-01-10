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Doğu Anadolu'da kış çok sert geçiyor

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde havalar mevsim normallerinin altında seyrederken, Erzurum'da termometreler -27'i gösterdi. Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde ise çatıdan düşen çığ korku dolu anlar yaşattı.

İHA | 10.01.2019 - 14:25..
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AĞRI'DA ÇIĞ PANİĞİ YAŞANDI

Eleşkirt’te bir iş yerinin çatısından çığ gibi düşen kar kütlesi, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Erzurum’un Aşkale ilçesinde ise HES göleti tamamen buz tuttu. Buz tutan baraj göletinde yabani ördekler ve su kuşları zor durumda kaldı.

Doğu Anadolu'da kış çok sert geçiyor

DOĞU ANADOLU'DA TERMOMETRELER -27'Yİ GÖSTERDİ

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini kaybeden kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

Yapılan ölçümlere göre, dün gece Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri Erzurum'un Karaçoban ile Ardahan'ın Göle ilçeleri oldu. Termometrelerin sıfırın altında 26,9'u gösterdiği Karaçoban ile en düşük sıcaklığın sıfırın altında 26,7 ölçüldüğü Göle buz kesti. Bölgenin diğer soğuk yerleşim birimi ise sıfırın altında 26,5 derece ile Erzincan'ın Tercan ilçesi oldu.

Doğu Anadolu'da kış çok sert geçiyor

KAPANAN KÖY YOLLARI İÇİN EKİPLER SEFERBERLİKTE

Bölgede kapalı köy yollarının açılmasına da hız verildi. Erzurum'da 634, Erzincan'da 197, Kars'ta 76, Muş'ta 67, Ardahan'da ise 9 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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