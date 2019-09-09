Doğu Anadolu'da sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu; Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

MEVSİM NORMALLERİNİN 3-4 DERECE ALTINDA SEYREDECEK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

UYARI YAPILDI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda ise, "Öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar Kars ve Ardahan çevrelerinin kuvvetli sağanak yağmurlu geçmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını vs) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da 7, Kars’ta 4, Ardahan’da 9, Ağrı'da 8, Iğdır ve Tunceli'de 10, Erzincan'da 12 derece. Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 27 Tunceli’de 26, Iğdır’da 23, Ardahan'da 18, Erzurum'da 19, Kars'ta 17, Ağrı’da 24 derece." ifadeleri yer aldı.