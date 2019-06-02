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Doğu Anadolu’ya sağanak geliyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

İHA | 02.06.2019 - 09:24..
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE GENELİ PARÇALI BULUTLU, YER YER SAĞANAK VAR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Doğu Anadolu’ya sağanak geliyor

HAVA SICAKLIKLARI

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 9, Ardahan’da 6, Erzurum ve Ağrı’da 10, Erzincan’da 19, Tunceli ve Iğdır’da 17 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Iğdır’da 34, Tunceli’de 30, Erzincan’da 32, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da 25 derece olması öngörülüyor.

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