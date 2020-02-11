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Doğu eksi 39’u gördü

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 39 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

İHA | 11.02.2020 - 11:00..
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Sibirya soğukları Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili oldu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrası gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 39 dereceyi gördü. Erzurum’un Aziziye ilçesi ise eksi 32 dereceyle doğunun en soğuk ikinci yerleşim yeri oldu.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

Doğu eksi 39’u gördü

Doğu eksi 39’u gördü

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