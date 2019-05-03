Doğu Ekspresi'nin önüne atladı

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan Yunus B.(48), kendisini Ankara - Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nin önüne attı. Yunus B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

YOLCULAR ŞOKA GİRDİ

Durumu fark eden makinistler, treni durdurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yolcuların şokunu yaşadığı intihar nedeniyle tren seferi bir süre durdu.

Yapılan incelemelerin ardından Yunus B.'nin cenazesi, Divriği Sadık Özgür Hastanesi Morguna kaldırılacak.

İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.