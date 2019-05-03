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Doğu Ekspresi'nin önüne atladı

Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin önüne atlayan kişi, yaşamına son verdi.

DHA | 03.05.2019 - 12:30..
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Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan Yunus B.(48), kendisini Ankara - Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nin önüne attı. Yunus B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

YOLCULAR ŞOKA GİRDİ

Durumu fark eden makinistler, treni durdurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yolcuların şokunu yaşadığı intihar nedeniyle tren seferi bir süre durdu.

Doğu Ekspresi'nin önüne atladı

Yapılan incelemelerin ardından Yunus B.'nin cenazesi, Divriği Sadık Özgür Hastanesi Morguna kaldırılacak.

Doğu Ekspresi'nin önüne atladı

İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

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