Doğu illerine kar geliyor

Bölge genelinde hava çok bulutlu, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçecek.

KUVVETLİ RÜZGAR OLACAK

Hava sıcaklıklarının; 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

''VATANDAŞLAR TEDBİR ALSIN''

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ OLABİLİR

Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarı yapıldı.

Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van ve Muş’da 2, Bitlis’te 0 ve Hakkari’de 4 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 7, Hakkari’de 6, Muş’ta 5 ve Bitlis’te 3 derece olması bekleniyor.