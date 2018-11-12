Doğu Karadeniz Bölgesi'ni 3 milyon kişi ziyaret etti

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne bu yılın ilk 10 ayında toplam 3 milyon 870 bin turist geldiği belirtildi. Turistler en fazla Trabzon'u ziyaret ederken, Trabzon’u bu yılın ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla azaldı.

5 İLİ 3 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerine Ocak-Ekim ayları arasında toplam 3 milyon 870 bin turist ziyaret etti. Turistler bölge illerinden en çok Trabzon'u ziyaret ederken, 1 milyon 500 bin turist kenti gezdi.

TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Artvin ise turistlerin en az ilgi gösterdiği il oldu. Artvin'e 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, Rize'yi 931 bin, Gümüşhane'yi 607 bin ve Giresun'u ise 631 bin turist ziyaret etti. Trabzon'u ziyaret eden yabancı turist sayısı arttı, yerli turist sayısı ise düştü Trabzon’u bu yıl ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yıla oranla artış gözlendi.

Trabzon’u geçen yıl yerli ve yabancı olmak üzere 2 milyon 202 turist ziyaret ederken, bu yılın 10 aylık döneminde bu sayı 1 milyon 500 bin olarak gerçekleşti. Trabzon’a özellikle kafile halinde gelen yerli turistler konaklama ücretlerini pahalı buldukları için çevre illeri tercih ettikleri belirtilirken, bu durum bu yıl sayının geçen yıla oranla azalmasında önemli etken olduğu kaydedildi.

Trabzon’a en fazla ziyaret Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında gerçekleşti. Trabzon’u 2017 yılında ziyaret eden yabancı turist sayısı 465 bin 600 olarak gerçekleşirken, bu yılın Eylül ayı itibariyle bu sayı 524 bin olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl yerli ve yabancı turist olmak üzere 570 bin 350 rakamıyla Ağustos ayında yaşarken bu yıl aynı dönemde bu sayı 362 bin 900 olarak kayıtlara geçti. Yine 2017 yılında en az turist ziyareti 39 bin 550 rakamıyla Şubat ayında yaşanırken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 31 bin 390 olarak kayıtlarda yerini aldı.

GİRESUN'DA EN BÜYÜK İLGİ MAVİ GÖL'DE

Giresun'a bu yıl 631 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, ilde en büyük ilgiyi Dereli ilçesindeki Mavi Göl gördü. Sadece Mavi Gölün de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı'na geçen 10 ayda 400 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kulakkaya Yaylası mevkiinden doğan ve Aksu deresine dökülen Göksu deresinin, Doğu Karadeniz bölgesinin tek sodalı deresi olan Göksu deresinin Aksu deresi ile birleştiği yerde irili ufaklı 5 adet göl bulunuyor.

RENK DEĞİŞİKLİĞİ SÜRÜYOR

Bu göller ve Göksu deresi Haziran ayı sonunda mavi rengini alarak Kasım ayı sonuna kadar bu renk değişikliği devam ediyor. Renginden dolayı “Mavi Göl” olarak adlandırılan bölge 2017 yılında Kuzalan Tabiat Parkı'na dahil edilirken, Mavi Göl’ü ziyaret eden turist sayısı her geçen yıl artıyor.

Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde ayrıca Kuzalan Şelalesi de yer alıyor. Mavi Göl'ün dışında Giresun'da ikinci büyük ilgiyi Giresun Adası gördü. Giresun Adası'na günlük gemi turları ile giden yerli ve yabancı turistler Karadeniz'in tek yaşanılabilir adası olan adayı ve efsanelerini yakından tanıma ve dinleme imkanı buldu.