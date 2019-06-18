Doğu Karadeniz’de konut satışlarında düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün TÜİK veritabanından derlediği bilgilere göre, 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 azalarak 82 bin 252 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 31,5 azalarak bin 923 oldu.

Türkiye genelinde 2019 yılı Mayıs ayında yabancılara satılan konut sayısı yüzde 62,5 oranında artarak 3 bin 925 oldu. 2018 yılı Mayıs ayında Trabzon’da yabancılara toplam 67 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 11,9 oranında azalarak 59 konut satışı gerçekleşti.

2018 yılı ocak- mayıs döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 497 konut satılırken 2019 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 36,8 oranında azalarak 314’e düştü. Trabzon ise, 59 olan yabancılara satılan konut sayısı ile 2019 Mayıs ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il içerisinde yer alamadı.

RİZE'DE KONUT SATIŞI YÜZDE 20,2 AZALDI

2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin’de yüzde 48 azalarak 93’e, Gümüşhane’de yüzde 40,8 azalarak 61’e, Giresun’da yüzde 34,4 azalarak 355’e, Trabzon’da yüzde 32,1 azalarak 691’e, Ordu’da yüzde 26,8 azalarak 541’e ve Rize’de ise yüzde 20,2 azalarak 182’ye düştü.

TRABZON'DA YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDE 2,7'Sİ İPOTEKLİ SATILDI

2019 Mayıs ayında satılan konutlara ait satış şekli verilerinden TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nce elde edilen bilgilere göre Ordu’da satılan konutların yüzde 6,8’i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Satılan konutlardan Artvin’de yüzde 6,5’i, Giresun’da yüzde 6,2’si, Gümüşhane’de yüzde 3,3’ü, Rize’de ve Trabzon’da yüzde 2,7’si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Rize’de satışı yapılan konutların yüzde 64,8’i ilk satış olarak gerçekleşirken, bu oran Giresun’da yüzde 55,5, Artvin’de yüzde 54,8, Gümüşhane’de yüzde 54,1, Ordu’da yüzde 51,8 ve Trabzon’da yüzde 32,3 olarak gerçekleşti.