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Doğu Karadeniz'in yüksekleri beyaza büründü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gece etkili olan kar yağışıyla nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

DHA |
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Doğu Karadeniz'in yüksekleri beyaza büründü

 

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'nda kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı.

Karadeniz'i Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Zigana Geçidi'nde kar manzaraları ortaya çıktı.

ZİGANA DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mersin'den gelen TIR şoförü Zafer İpek, Zigana Dağı güzergahında bahar ayında karla karşılaştıklarını belirterek, "Devamlı yollardayız. Bazen bu görüntülerle karşılaşabiliyoruz" dedi.

Gaziantep'ten gelen TIR şoförü Yasin Bozdağ ise, "Güzel bir manzara. Karlara alışığız ama Zigana Dağı'na ilk defa geldiğim için güzel bir görüntü ile karşılaştım" diye konuştu.

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı -1

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı -2

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı -3

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı -4

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı -5

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı -6

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı -7

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı -8

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı -9

Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı -10

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