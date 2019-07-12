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Doğu Perinçek'in S-400 yorumu

S-400'lerin gelişini selamlayan Perinçek, "S-400'ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir." dedi.

AA | 12.07.2019 - 20:39..
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Doğu Perinçek'in S-400 yorumu

Türkiye, Rusya'dan ilk S-400 sevkiyatını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yazılı açıklama yaptı.

"YENİ DÜNYANIN KURULUŞUNU BİLDİRİYOR"

Açıklamasında, "S-400'lerin gelişini selamlıyoruz" ifadesini kullanan Perinçek, "Türkiye Atlantik'in baskılarına boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. S-400'ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de yalnız kalmayacağını belirten Perinçek, Suriye ile dostluk ve iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

"TÜRKİYE ÖNCÜ KONUMDA OLUR"

Perinçek, "S-400'lerin gelişi o zaman esas anlamını kazanacaktır. Yeni dünyanın kuruluşunda Türkiye öncü konumda olacaktır" ifadesini kullandı.

Doğu Perinçek'in S-400 yorumu

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