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Doğu Perinçek'in yazı mazası koruma altında

Perinçek'in Beş Parmak Dağları'nda mağarada yazı yazarken kullandığı masa, Vatan Partisi tarafından özenle korunuyor.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 17:36..
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Doğu Perinçek'in yazı mazası koruma altında

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Doğu Perinçek'in Beş Parmak Dağları'nda yazı yazarken kullandığı masanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

YAZI YAZDIĞI MASA

Vatan Partisi tarafından koruma altına alınan masa, Perinçek'in ilk makam masası olarak adlandırılıyor.

Masa, Durmuş Uyanık tarafından yıllar sonra mağaradan indirildi ve koruma altına alındı.

Doğu Perinçek'in yazı mazası koruma altında

DOĞU PERİNÇEK'İN DAĞA ÇIKIŞI

Bilindiği üzere Doğu Perinçek, Cumhuriyet tarihinde demokrasiye ikinci darbe olarak bilinen 12 Mart 1971 Muhtırası'nın ardından Beş Parmak Dağları'na çıktı ve burada yaşamına devam etti.

Perinçek dağa çıkarken yanında bir av tüfeği ve iki tabanca vardı.

Uzun süre bu mağarada yaşamına devam eden Doğu Perinçek, burada birçok yazı kaleme aldı.

CHE'NİN ODASI

Doğu Perinçek'in yazı mazası koruma altında

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