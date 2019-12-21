Namaz kılmanın, oruç tutmanın, özgürce seyahat etmenin, dinî eğitim almanın kısıtlandığı Doğu Türkistan topraklarında asimilasyon ve baskı politikaları aralıksız devam ediyor. Uygurlar, yıllardır devam eden Çin işgali altında hayatlarından endişe ederek, en temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çin asimilasyonuna ve işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için, İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde tüm Türkiye tek ses, tek yürek oldu. Birçok STK’nın desteğiyle İstanbul’da Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı’na meşalelerle Sessiz Çığlık yürüyüşü gerçekleştirildi. Ayrıca diğer illerde de Cuma namazının ardından meydanlarda basın açıklamaları yapıldı.

Doğu Türkistan için sessiz çığlık VİDEO

Beyazıt Meydanı’nda sona eren sessiz yürüyüşün ardından İstanbul’dan tüm dünyaya Doğu Türkistan’daki toplama kamplarının kapatılması çağrısı yapıldı. Beyazıt Meydanı’nda şu konuşmalar gerçekleştirildi:

"KAMPLAR ÇOK GÜZELSE KENDİ ÇOCUĞUNU DA GÖNDERSENE"

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım: “Rabbim hepinizden razı olsun. Doğu Türkistan’ı yalnız bırakmadınız. Gecenin bu vaktinde yürüdünüz. Ben şimdi Doğu Türkistan’a gidelim desem hep birlikte yürür gideriz. Bizim sınırlarımız, yürek coğrafyamız kadardır. Biz yer yüzünü mescid biliyoruz. Yer yüzünü ıslah etmek için geldik. Doğu Türkistanlı mazlumlara şahidiz. Şimdi sizinle bir planı uygulayacağız. Doğu Türkistan heyecanımızı unutmadan yürümemiz lazım. Bu zulümler nasıl engellenir, hep birlikte buna çalışacağız. Yolumuz uzun değil. Ama kısa da değil. Çünkü nice Firavunlar devrildi. Doğu Türkistanlı mazlumların göz yaşı Çin’i de devirecektir Allah’ın izniyle.





Bir zamana kadar kamp kurduklarını kabul etmiyorlardı. Ama artık ediyorlar. Evet burada eğitim kampları kurduk diyorlar. Mecburi eğitim kampına kim kız çocuğunu gönderir? Bu kamplarda meslek öğretiliyor diyorlar. Gönder o zaman kendi çocuğunu da! Hani çok güzel ya! Çin neden Doğu Türkistan’a zulmediyor? Çünkü tüm yeraltı kaynakları Doğu Türkistan’da bulunuyor. Yüzde doksanını buradan karşılıyor. İpek Yolu İslam ülkelerinden geçiyor. Ey İslam ümmeti, Doğu Türkistan’ı ticarete kurban etmeyin. Türkiye her zaman Doğu Türkistan’ın yanında oldu. Bundan sonra da öyle olacak inşallah. Biz Doğu Türkistan’ı gündeme getirince diyorlar ki ‘Siz ABD’nin menfaatini dile getiriyorsunuz.’ Ben de buradan diyorum ki ne ABD ne Çin emperyalizmi. Var olsun İslam Birliği. Bizi kimse bununla suçlamasın. ABD, madem çocukları düşüyordu da neden Suriye’de Irak’ta Afganistan’da düşünmedi? Biz zalim olan herkese karşıyız.





Bugün tüm Türkiye’de Doğu Türkistan mitingleri yapıldı. Kürt kardeşlerimizin yaşadığı illerde de yapıldı bu eylemler. Yaşasın İslam kardeşliği. Türk dünyasına çağrım var. Neden sahip çıkmıyorsunuz Doğu Türkistan’a? Ey Arap dünyası, siz neden Doğu Türkistan için bir araya gelmiyorsunuz. Ey İslamcılar, Kemalistler, Ülkücüler. Bir konuda birleşelim. Toplumsal barışı sağlayalım. Doğu Türkistan için bunu yapalım.”





"DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN BURADAYIZ"

AGD İstanbul Başkanı Yunus Genç: “Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için tek vücut olmak adına buradayız. Selam hidayete tabi olanlara. Selam biz kardeşiz diyenlere.”

"EĞER BİZ ALLAH YOLUNDA İLERLERSEK..."

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: “Rabbim inşallah bu birlikteliğimizi daim eylesin. Bugün baktığımız zaman tüm dünyada akan kan Müslüman kanı. Eğer biz Allah yolunda, Rasulullah yolunda ilerlersek bu akan kanlar duracak.”





"KAZANANLAR MAZLUMLAR OLACAK"

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammet Emin Yıldırım: “Hepimiz burada mazlumun yanında olup zalime karşı olma noktasında buradayız. Söze çok gerek yok. Tüm dünyaya söz söyleyen sizlersiniz. Ben bu meydanda sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Habil ile Kabil çıktı sahneye. Öldürülen Habil olmasına rağmen kazanan Habil oldu. Şimdi de sahnede Doğu Türkistan’ın çocukları var. Ve karşısında da zalim Çin var. Göreceksiniz, herkes görecek. Kazanan mazlumlar olacak. Kazanan Doğu Türkistan olacak. Kazanan Allah’ın taraftarları olacak. Biz Müslümanız. Hiçbir zaman zalimin yanında yer almadık. Mazlumlara kurtuluş adına buradan Rabb’imize duamızı ortaya koyuyoruz. Son nefesimize kadar kim olursa olsun mazlumdan yana olacağımızı haykırmaya devam edeceğiz.”

Program, Ömer Döngeloğlu’nun Doğu Türkistan için ettiği duanın ardından son buldu.