Doğu Türkistan'da doğalgaz rezervi bulundu

Çin, geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeybatısında 1 milyar tonun üzerinde yeni bir petrol rezervi bulunduğunu açıklamıştı.

Çin'de sevinçle karşılanan bu haberin ardından, doğalgaz konusunda da müjdeli haber geldi.

115 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV

Çin'in PetroChina şirketi, Doğu Türkistan'ın güneyindeki tarım havzasında yapılan çalışmalar sonucunda 115 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bulunduğunu duyurdu.

ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIM

PetroChina Genel Müdür Yardımcısı Tien Cün, keşif alanında yapılan kuyu testlerinin başarılı olduğunu belirterek, üretime önümüzdeki ay başlanacağını söyledi.

ALTIN, GÜMÜŞ, URANYUM...

Dünyanın en büyük enerji tüketicilerinden biri olan Çin, Uygur bölgesinde petrol ve doğalgazın yanı sıra; altın, gümüş, uranyum ve kömür bulabilmek için de çalışmalarını sürdürüyor.