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Doğubayazıt ilçesinde kaçak elektrik tesisatı

Elektrik direğinden alınarak yer altından döşenip eve götürülen kaçak elektrik hattı, görenleri hayrete düşürdü.

İHA | 15.11.2019 - 14:39..
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Doğubayazıt ilçesinde kaçak elektrik tesisatı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi’nde bir kişi, uzaktan haberleşmeli sayaç sisteminden hemen önce şebekeden harici hat çekip, yer altından evine elektrik götürdü.

Bu tesisatı ise Aras EDAŞ ekipleri fark etti.

Ekipler; direğin altından yer altına gömülen kabloları tespit ederek, müdahalede bulundu. Kaçak elektriği evine çeken kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Ağrı'da yer altından kaçak elektrik hattı döşemişler VİDEO

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDA ORANI EN YÜKSEK YERLERDEN BİRİ DOĞUBAYAZIT

Kayıp kaçak oranı en yüksek il ve ilçelerden biri olan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde birçok bölgede olduğu gibi kayıp kaçak ile mücadele kapsamında uzaktan haberleşmeli sayaç sistemi kuruldu. Bu sistem kaçak kullanımına doğrudan müdahaleye kapalı olduğu gibi dolaylı yoldan müdahale edildiği takdirde de kaçak kullanım yapılan yeri uzaktan tespit edilebiliyor.

Doğubayazıt ilçesinde kaçak elektrik tesisatı

Doğubayazıt ilçesinde kaçak elektrik tesisatı

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