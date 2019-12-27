Doğu'da çobanların zorlu mücadelesi

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Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu devam ediyor

1 CHP'liler Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğunda CHP'nin kampanyası ile başlayan resmi itiraz kuyruğu bugün de devam etti.

2 Yerli otomobilin 5 farklı modeli olacak TOGG CEO'su Gürkan Karakaş, 5 farklı modelin 2030 yılının sonuna kadar üretileceğini söyledi.

3 Avcılar'da banka soygunu Bankaya müşteri gibi gelen soyguncu, güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek paraları aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis, hırsız için arama çalışması başlattı.

4 Trabzon'da yangınlar söndü: 20 kişiye yasal işlem Trabzon Valiliği kentte 3 gün boyunca 15 ilçede 68 farklı noktada çıkan orman ve örtü yangınlarının tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

5 Yerli otomobilinin tanıtımında 'Devrim' de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1961 yılında üretilen Devrim'in direksiyonuna geçerek poz verdi.

6 Ali Koç'tan Yanal'a: Konuşmanı tasvip etmiyorum Beşiktaş galibiyetine rağmen yaptığı çıkışla dikkat çeken Ersun Yanal, hafta için basın toplantısı düzenleyeceğini ifade etmişti. Başkan Ali Koç'un Yanal'ın konuşmasını istemediği öğrenildi.