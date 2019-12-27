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Doğu'da çobanların zorlu mücadelesi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eve dönüş yolunda kar ve tipiye yakalanan 300 küçükbaş hayvan, 6 saatin sonunda ağıllara ulaştı.

İHA | 27.12.2019 - 14:56..
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Doğu illerinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan bölge halkı, hava şartları nedeniyle zor durumlarla mücadele ediyor.

Hakkari'de İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki merada hayvanlarını otlatan Murat Yalın ile yakınları, karın etkisini arttırmasıyla Büyükçiftlik beldesine doğru yola çıktı.

Doğu'da çobanların zorlu mücadelesi

EVE DÖNÜŞ 6 SAAT SÜRDÜ

Yolda kar ve tipiye yakalanan Yalın ile beraberindekiler, zorlu yolcuğun ardından beldeye 6 saat sonra ulaşabildi.

Açıklama yapan Murat Yalın, meradan köye döndükleri sırada kar yağışının başlamasıyla zor anlar yaşadıklarını belirtti. Kar nedeniyle çok zorlandıklarını söyleyen Yalın, "Hayvanlarımızı kara yolunda götürmek zorunda kaldık. 6 saatlik yolculuğun ardından 300 küçükbaş hayvanımızla eve ulaştık" dedi.

Doğu'da çobanların zorlu mücadelesi

Doğu'da çobanların zorlu mücadelesi

Doğu'da çobanların zorlu mücadelesi

Doğu'da çobanların zorlu mücadelesi

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