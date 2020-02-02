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Doğu'da dondurucu soğuklar var

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk, kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor.

AA | 02.02.2020 - 12:07..
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Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta, bazı araçlar dondu.

HER YER BUZ

Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerin camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar saç kurutma makinesiyle camlardaki buzu çözmeye çalıştı.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Bu arada kuşlar ve yaban ördeklerinin yiyecek bulmakta zorlandığı dikkati çekti.

Doğu'da dondurucu soğuklar var

ARDAHAN

Ardahan'da kent merkezinin yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara sebep oluyor.

Karayolları yetkilileri, Ardahan-Posof, Şavşat ve Çıldır-Aktaş yollarını kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Doğu'da dondurucu soğuklar var

ERZURUM

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 gün önce başlayan ve gece boyu devam edan kar yağışı ve yoğun tipi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Erzurum-Çat Yaylasu mevkisi, Çat- Bingöl Karlıova arası, Çat-Çatak ve Parmaksız mevkisi, Kılınçdere Mardo Dağı, Kop Dağı, Hınıs/Yeniköy-Gülçayır, Akören Mahalleleri, Pazaryolu-Gülçimen Mahallesi, İspir Madenköprübaşı, Yaylacık, Ortaoğlan mahalleleri, Pazaryolu-İspir arası, Erzurum-Narman yolu, Karayazı-Kırgındere, Geyikli, Çatalören, Salyamaç mahalleleri, Karayazı Hınıs yol ayrımı, Erzurum Tortum arası, Köprüköy-Yağan arası, Karaçoban-Karagöz mevkilerinde mahsur kalan 98 araçtaki 293 vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız çalışmaları ile kurtarıldı."

Doğu'da dondurucu soğuklar var


 

 

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