Doğu'da görev yapan öğretmenlerin şartlarına iyileştirme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan öğretmenlerin çalışmasına yönelik kurulacak teşvik mekanizmasında sona gelindi.

CUMHURBAŞKANI DUYURACAK

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü teşvik çalışmasında öğretmenlere sevindirici haber verilecek. Teşvik tamamlandığında projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

BÖLGELERE GÖRE TEŞVİK

Bakanlığın hazırladığı teşvik mekanizmasına göre dezavantajlı bölgeler olarak belirlenen Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde öğretmenlere çeşitli teşvikler sağlanacak.

Buna göre bölgeler, şartlarına göre ayrılacak ve her bölgeye ayrı bir teşvik verilecek.

Dezavantajına göre bölgeler altı dereceye ayrılacak. Her bir bölgenin ücreti de zorluk derecesine göre belirlenecek.

5 KATINA FAZLA ÜCRET ALACAKLAR

Düzenlemeyle birlikte bir öğretmen şartlar açısından en az olumsuz bölge olarak belirlenen birinci bölgede Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranda ücret şartları en ağır olan bölgedeki öğretmen 5 katına kadar fazla ek ücret alabilecek.

KIDEM YÜKSELECEK

Teşvik çalışmasında öğretmenlere ek ücretten sonra özlük haklarında da iyileştirme planlanıyor.

Bu çerçevede kendi isteğiyle dezavantajlı bölgelerde görev isteyen öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği süre zarfında çalışması halinde kıdemleri de arttırılacak.





6 YIL GÖREV YAPMA ŞARTI

Öğretmen dezavantajlı bölgelerde 6 yıl görev yapması durumunda avantajlı bölgelerde çalışan öğretmenden daha kıdemli olacak.

TAYİNDE KOLAYLIK

Milli Eğitim Bakanlığı bir önemli düzenlemeyi de tayinlerde yapacak. Buna göre Doğu ve Güneydoğu'da, bakanlığın belirleyeceği sürede görev yapan öğretmenler avantajlı bölgelere tayinini istediği takdirde kolaylık sağlanacak.

Teşvik paketinin yürürlüğe girmesi ile bakanlık, öğretmenlerin taleplerine göre sözleşmeli öğretmenlik modelini bitirmeyi planlıyor.

