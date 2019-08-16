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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

İHA | 16.08.2019 - 09:35..
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr; güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli rüzgâr (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

İL İL SICAKLIKLAR

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 14, Kars ve Ağrı’da 17, Erzurum’da 16, Erzincan'da 24, Tunceli’de 23 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 38, Tunceli'de 35, Ağrı'da 34, Erzincan'da 36, Kars'ta 33, Erzurum'da 31, Ardahan'da 32 derece olacak.

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