Doğuda hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, Ardahan çevresi yer yer çok bulutlu, Ardahan’ın kuzey kesimleri öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞI 3 İLDE

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ardahan ve Kars’ta 14, Ağrı’da 16, Iğdır’da 24, Erzincan’da 17, Tunceli’de 18 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 33, Ardahan'da 27, Erzurum ve Kars'ta 32, Ağrı'da 37, Tunceli'de 34, Iğdır'da 37 derece.