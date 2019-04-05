Doğu'da kar Antalya'da yaz etkisi

Türkiye'nin Güneydoğu illerinde kar yağışı etkisini sürdürürken turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillerde denize girip güneşlendi.

TURİSTLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

Antalya'da nisan ayının ilk haftası olmasına karşın 20 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu. Kentte hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçülürken, nem oranı da yüzde 57 olarak belirlendi.

Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri, yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Doğu'da kar Antalya'da yaz

DOĞU'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bir yandan da Doğu illerinde kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 1 ve Erzurum'da 1 derece ölçülürken Ağrı'da sıfır Iğdır'da 3 ve Erzincan'da 1 derece olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken'de 139, Konaklı'da 112, Sarıkamış Cıbıltepe'de 101, Ergan Dağında 195 ve Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 4 santimetre olarak ölçüldü.