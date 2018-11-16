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Doğu’da köyler kar altında

Kar yağışının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesinde 300’e yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İHA | 16.11.2018 - 09:15..
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Kar yağışı Erzurum, Kars, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ardahan, Kars ve Muş’u etkisi altına aldı. Kar ve tipi dolayısıyla bölgede 300’e yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10'A KADAR DÜŞTÜ

Karla birlikte bölgede soğuk hava da etkisini artırdı. Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ağrı ve Kars’ta sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.Doğu’da köyler kar altında

Doğu’da köyler kar altında ViDEO

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün saat 12.00-23.30 saatleri arasında Erzurum’un güney kesimleri ile Erzincan il genelinde orta kuvvetle yağış ile yer yer kuvvetli kar yağışı (20 cm) beklenmektedir. Meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.Doğu’da köyler kar altında

"KIŞ ÇİLESİ BAŞLADI"

Erzurum’da yüksek kesimlerde bulunan köy ve mahallelerde 6-7 ay sürecek kış çilesi başladı. Kasım ayının ortasında kışın başladığını ve yaklaşık 7 ay kar hapsi yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Erzurum’a kış geldi. Her yer karla kaplandı. Evlerimizin damları da kardan dolayı çöküp, su sızdırmaması için bacaları kürüyoruz. Kardan kapanan yollarımız açılıyor bazen de kapalı kalıyor, köyden çıkamıyoruz" dedi.

Öte yandan kardan beyaza bürünen köy ve mahalleler drone ile havadan görüntülendi.

Doğu’da köyler kar altında

Doğu’da köyler kar altında

Doğu’da köyler kar altında

Doğu’da köyler kar altında

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