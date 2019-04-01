Doğu'da ülkücü ve komünist belediyeler yan yana

Yerel seçimlerde oy sayım işlemleri de sona erdi. Resmi sonuçlar henüz YSK tarafından ilan edilmedi ancak açıklanan veriler, büyük oranda belediye başkanlarını tayin etti. O belediyelerden biri de Tunceli.

TKP'li Mehmet Fatih Maçoğlu tarafından alınan Tunceli Belediyesi, komünistleri gururlandırdı.

KOMÜNİST BELEDİYE MUTLULUĞU

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde BDP'nin aldığı, ardından 2016'da kayyum atanan Tunceli Belediyesi'ni Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu aldı.





Ovacık'ta gösterdiği başarılı yönetim ile dikkatleri üzerinde toplayan Maçoğlu, seçimi kazanarak büyük bir sürpriz yaptı. Özellikle HDP'ye 3 ve CHP'ye 12 puan fark atarak sandıktan birinci çıkan Maçoğlu komünistleri mutlu etti.





ÜLKÜCÜLERE KOMŞU OLDU

Maçoğlu başarılı bir sonuç elde ederek Belediye Başkanı olma hakkını elde etti. Ovacık'tan sonra Tunceli'yi de kazanan Mehmet Fatih Maçoğlu'nun başkanlık yapacağı sınırların çevresi MHP'li belediyeler ile çevrelendi; bir başka değişle komünistler ve ülkücüler birbirlerine komşu oldu.

Sosyal medya üzerinde bu durum esprilere konu oldu. İşin aslında ise, farklı ideolojileri ile geçmişte çatışmalar yaşayan ülkücü ve komünistler, bölgenin refahı için birlikte çalışarak önemli bir örnek teşkil edecek.