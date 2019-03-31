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Doğu'da vatandaşlar sandığa kar yağışı altında gidiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken vatandaşlar, olumsuz hava şartlarına rağmen oylarını kullanmak için sandık başına gidiyor.

AA | 31.03.2019 - 15:44..
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösteriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapıldığı bugün bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olduğu bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu'da vatandaşlar sandığa kar yağışı altında gidiyor

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 2, Ağrı'da sıfır, Erzurum ve Kars'ta sıfırın altında 2, Ardahan'da sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 11, Iğdır'da 9, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Ardahan'da 2, Kars'ta 1 olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, bölgede buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Doğu'da vatandaşlar sandığa kar yağışı altında gidiyor VİDEO

Doğu'da vatandaşlar sandığa kar yağışı altında gidiyor

Doğu'da vatandaşlar sandığa kar yağışı altında gidiyor

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