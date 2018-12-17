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Doğudaki elektrik arızaları için verilen mücadele

Kış aylarının çetin geçtiği 7 ilde hizmet veren elektrik arıza ekipleri, soğuk hava, kar yağışı ve fırtınadan etkilenen enerji nakil hatlarının buzlarını temizliyor, devrilen direkleri onarıyor.

AA | 17.12.2018 - 15:31..
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Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars'ta yaklaşık 2 bin 500 personel ile hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ, (Aras EDAŞ) çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede, 650 kişilik eğitimli arıza ekibiyle, yüksek gerilim hatlarındaki iletim telleri ve direklerin bakım-onarımını yapıyor.

İletim telleri ile direklerde oluşan buzları, yüksek gerilim hatlarına çıkarak ve zaman zaman da iletim tellerine büyük odunlar ile vurarak temizleyen ekipler, böylece enerji nakillerinde yaşanabilecek aksaklığın önüne geçmeye çalışıyor.Doğudaki elektrik arızaları için verilen mücadele

"KIŞ ŞARTLARI GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEYE MANİ OLAMAZ"

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden birisine hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde fırtınanın da etkisi ile enerji nakil hatları ve direklerde yoğun buzlanma oluyor. Buzun ağırlığı ve fırtınanın şiddetine dayanamayan enerji nakil hatlarında arızalar meydana geliyor. Eğitim ve ekipmanları ile kış koşullarına her an hazır olan ekiplerimiz gelen ihbarları anında değerlendirerek görev yerlerine intikal ediyor. Bölgemizin doğa ve kış şartları belli ama bu koşullar bizim görevimizi yerine getirmemize mani olamaz."Doğudaki elektrik arızaları için verilen mücadele

"TÜM KÖYLERİN HATLARI DEĞİŞTİRİLECEK"

Aras EDAŞ Kars İl Koordinatörü Bülent Gürel de, Kars'ın Susuz ilçesi Gölbaşı köyü mezrasında yıkılan elektrik direkleri için çalışma başlatıldığını ve gece geç saatlere kadar direklerin onarılarak, söz konusu bölgeye enerji verildiğini aktardı.

Gürsel, "Yakında bütün köylerin hatlarını değiştirip artık elektrik kesintisi ve arızaları minimum düzeye düşüreceğiz. Kars merkeze 25 kilometre uzaklıkta ve yüksek kesimde olan Akdere köyünün elektrik hatlarını değiştirdik. 2018 yılı yatırım programlarını öncelikli olarak köylerin elektrik arızlarını ve kesintilerini önlemek üzere planladık." bilgisini aktardı.

Doğudaki elektrik arızaları için verilen mücadele

Doğudaki elektrik arızaları için verilen mücadele

Doğudaki elektrik arızaları için verilen mücadele

Doğudaki elektrik arızaları için verilen mücadele

Doğudaki elektrik arızaları için verilen mücadele

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