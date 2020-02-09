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Doğum günü pastası yerken ölecekti

Kahramanmaraş’ta pastanede arkadaşı için kesilen doğum günü pastasını yerken boğazına toplu iğne saplanan 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

İHA | 09.02.2020 - 14:19..
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Arkadaşının doğum gününü kutlamak için Tekerek mevkisinde bir pastaneye giden Ramazan Orçan (22), pastayı yedikten sonra fenalaşınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesine götürüldü.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Yapılan kontrollerde boğazına toplu iğne saplandığı tespit edilen genç, acil ameliyata alındı. Başarılı bir şekilde boğazındaki iğne çıkarılan Ramazan Orçan, başına gelen talihsiz olayı anlattı.

Doğum günü pastası yerken ölecekti

YARGIYA TAŞIYACAK

Orçan, “Perşembe akşamı arkadaşlarımla birlikte Tekerek’te bulunan bir pastaneye doğum günü kutlamak için gittik. Biraz oturduktan sonra yaş pasta masamıza geldi. Ben pastadan birkaç defa aldım. Boğazıma bir şeyin battığını ve nefes alamadığımı hissettim. Acil olarak pastaneden ayrıldık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Acil Servisi'ne geldik. Burada yapılan tetkikler sonucu boğazımda bir toplu iğne olduğu kanısına varıldı. Defalarca operasyon geçirdim. Yoğun uğraşlar sonucunda toplu iğne boğazımdan çıkarıldı. Şu an hastanede yatıyorum. Bir süre daha gözetim altında tutulacağım. Ölümle kalım arasında kaldığımı doktorlar ifade etti. Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin. Olayı yargıya taşıyacağım.” dedi.

Doğum günü pastası yerken ölecekti

PASTANE AÇIKLAMA YAPACAK

İddiaların hedefi pastane yönetimi ise gerekli incelemelerin ardından ilerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapacaklarını duyurdu.

Doğum günü pastası yerken ölecekti

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