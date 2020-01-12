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Doğum günü pastasıyla can verdi

Gümüşhane’de elinde çocuğunun doğum günü pastasıyla kara yolu kenarında yürüyen bir kişi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 12.01.2020 - 08:49..
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Gümüşhane’nin Şiran Belediyesi'nde itfaiye şoförü olarak görev yapan 4 çocuk babası Fatih Yılmaz (43), doğum gününü kutlayacakları çocuğu için aldığı pastayı elinde taşıyarak yaşadığı Mertekli Mahallesi’ne gitmek için yola koyuldu.

BARİYERLERİN ÜZERİNE FIRLADI

Şiran-Kelkit kara yolu kenarında yürüyen Yılmaz, arkasından gelen Y.D yönetimindeki 34 RP 5863 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu bariyerlerin üzerinden fırladı.

Çocuğuna aldığı doğum günü pastasıyla yürürken araba çarptı ViDEO

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Şiran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğum günü pastasıyla can verdi

Yılmaz’a çarpan araç sürücüsü Y.D ise gözaltına alındı.

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