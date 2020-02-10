Doğum gününde Puşkin ve şiirleri

Ölüm yıl dönümü anısına, yeniden...

*

Bugün Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in doğum günü. Onu büyük bir şair olmasının yanında bir de aşkı için tutuştuğu düellodan biliyoruz. Onu, 38 yıllık hayatında bize kazandırdığı şiirleriyle anıyoruz…

TATYANA’NIN ONEGIN’E MEKTUBU

Size yazıyorum, daha ne denir?

Hem daha ne söyleyebilirim ki?

Şu an, biliyorum, elinizdedir,

Hor görüp cezalandırmanız beni.

Bu benim mutsuz kaderimdir.

Bir damla acıyı koruyarak siz,

Elbette beni terk etmezsiniz.

…

BULUT

Dinmiş tufanın son bulutu!

Bir sen gezinirsin açık mavi gökte.

Senindir, kimsesiz, neşesiz gölge.

Sevinç dolu günü, bir tek sen üzersin.

…

TUTSAK

Zindandayım, nemli bir karanlıkta.

Beslediğim genç kartal, avluda,

Altında parmaklıkların çırpıyor kanatlarını

Gagalarken kanlı bir yiyecek parçasını.

…

SOSNITZKAYA’NIN ALBÜMÜNE

Siz birleştirdiniz o soğuk kalbi derhal,

Gözlerinizin ateşiyle.

Sizi seven bir aptaldır elbette;

Sevmeyen biriyse yüz bin kere aptal.

…

BAHÇESARAY SARAYININ ÇEŞMESİNE

Aşk fıskiyesi, ölümsüz çeşme!

Sana armağan olarak iki gül getirdim.

Seviyorum bitimsiz konuşmanı

Ve şiirsel gözyaşlarını senin.

…

BEN SİZİ SEVDİM

Ben sizi sevdim: belki bu sevda

Kalbimde sönmedi, kaldı izi;

Bu bir hüzne yol açmasın asla,

Hiçbir şeyle üzmek istemem sizi.

…

BİLİNMEYEN ÜLKE

Ey uzak ülke, güzel ülke!

Ey bilmediğim ülke!

Ne kendi isteğimle geldim sana,

Ne de soylu bir atın sırtında.

Beni, bu yiğit delikanlıyı

Gençliğin ateşi getirdi buraya.

…

UÇUYOR TROYKA YEL GİBİ

Koru beni, tılsımım,

Koru beni, izlenip örselendiğimde.

Koru, pişmanlık ve telaş günlerinde,

Bana kederli bir günde verilmiştin sen.

…

TUTKULARIM BİTTİ

Tutkularım bitti.

Düşlerimden de soğudum.

Sade çilem kaldı bana,

Kalbimdeki boşluğun meyvesi.

…

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap