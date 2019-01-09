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Doğum sancısı tutan kadın için yollar 7 saatte açıldı

Doğum yapmak üzere olan Yadigar Demirtaş'ın durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kapanan ulaşım yolunu 7 saatte karla mücadelenin yardımıyla aşabilen ekipler, hamile kadını hastaneye götürdü.

DHA | 09.01.2019 - 16:34..
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Çaldıran ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan, Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynaklı mezrasında yaşayan hamile Yadigar Demirtaş’ın rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Çaldıran ilçesinden çıkan sağlık ekipleri, mezra yolunun kapalı olması nedeniyle büyükşehir belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 7 saatlik zorlu bir çalışma ile mezra yolunu açarak, sağlık ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evinde yapılan Yadigar Demirtaş’ın, doğumuna kısa bir süre kaldığı belirtildi.

Doğum sancısı tutan kadın için yollar 7 saatte açıldı

HASTA YAKINLARI TEŞEKKÜR ETTİ

Demirtaş ilk müdahalesinin ardından, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Hasta yakınları ise Van Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Doğum sancısı tutan kadın için yollar 7 saatte açıldı

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