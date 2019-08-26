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Doğum sonrası bıçaklanan anne oğlunu kucağına aldı

Doğum yaptıktan sonra eşi tarafından hasta yatağında bıçaklanan anne, çocuğunu kucağına aldı.

İHA | 26.08.2019 - 14:26..
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8 yıllık eşi Ahmet Yırtıcı'dan ayrılma kararı alan 3 çocuk annesi Güldane Yırtıcı, boşanma davası açtı. Ahmet Yırtıcı, bu dava üzerine yeni doğum yaptıktan sonra eşi Güldane Yırtıcı'yı dövüp bıçakladı.

Komadan çıktıktan sonra sağlık durumu iyiye giden anne Güldane Y., ‘Umut’ adını verdiği bebeğini kucağına alarak koklayıp öptü. Hasta yatağında eşi tarafından acımasızca bıçaklanan talihsiz anne, bebeğinin kendisine umut olduğunu söyledi.

Doğum sonrası bıçaklanan anne oğlunu kucağına aldı VİDEO

"KADINLARIMIZ ÖLMESİN, ÇOCUKLARIMIZ ANNESİZ KALMASIN"

6 aydır ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan Güldane Y., gözü dönmüş kocasının en ağır şekilde yargılanmasını isteyerek, “O şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Çocuğuma bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. İki çocuğumla beraber kahrolurdum. Bana bir şey olsaydı bebeğim annesiz kalacaktı. Anne sütünden mahrum kalacaktı. Kardeşleri bekliyorlar, o benim umudum. O şahıs hafif şekilde yargılanmasın. Kadınlarımız ölmesin, çocuklarımız annesiz kalmasın. Annesiz kalıp büyümesinler. En ağır ceza neyse o verilsin” dedi.

Doğum sonrası bıçaklanan anne oğlunu kucağına aldı

CANİ KOCA CEZAEVİNDE

Eşini bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Doğum sonrası bıçaklanan anne oğlunu kucağına aldı

Doğum sonrası bıçaklanan anne oğlunu kucağına aldı

Doğum sonrası bıçaklanan anne oğlunu kucağına aldı

Doğum sonrası bıçaklanan anne oğlunu kucağına aldı

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