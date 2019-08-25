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Doğum yaptıktan sonra bıçaklanan anne oğlunu sordu

Gaziantep'te önceki gün yeni doğum yaptıktan sonra eşi Ahmet Yırtıcı tarafından dövülüp bıçaklanan anne komadan çıktıktan sonra oğlunu merak etti.

DHA | 25.08.2019 - 16:42..
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Doğum yaptıktan sonra bıçaklanan anne oğlunu sordu

Ahmet Yırtıcı ve Güldane Yırtıcı, 8 yıl önce evlendi. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Yırtıcı, 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti.

DOĞUM YAPAN EŞİNİ BIÇAKLADI

Güldane Yırtıcı, 3 ay önce de Ahmet Yırtıcı'ya boşanma davası açtı. Dün doğum için Gaziantep'teki  Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'na giden Güldane Yırtıcı, öğle saatlerinde, erkek bebek dünyaya getirdi. Ahmet Yırtıcı da annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı, eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Güldane Yırtıcı, eşinin teklifini kabul etmeyerek, hastaneden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Yırtıcı, yanında getirdiği bıçakla Güldane Yırtıcı'yı başından, kolundan ve yüzünden yaralayıp, dövmeye başladı.

Doğum yaptıktan sonra bıçaklanan anne oğlunu sordu

GÜLDANE YIRTICI YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Bu sırada Güldane Yırtıcı'nın yanında refakatçi olarak kalan ablası Seda Güvercin'in araya girip, yardım istemesi üzerine gelen hastane güvenliği, Ahmet Yırtıcı'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Ahmet Yırtıcı'yı gözaltına aldı. Dişleri kırılan, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğum yaptıktan sonra bıçaklanan anne oğlunu sordu

KONUŞMAYA BAŞLADI OĞLUNU SORDU

Başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Güldane Yırtıcı'nın ise kendisine geldiği öğrenildi. Hayati tehlikesinin kalmadığı bildirilen Güldane Yırtıcı'ınn konuşmaya başladığı öğrenildi. Güldane Yırtıcı'nın, yakınlarına ilk olarak, yeni dünyaya getirdiği oğlunu sorduğunu öğrenildi. Tedavisi süren Güldane Yırtıcı'ya, tedavisi boyunca, yaşadıklarını atlatabilmesi için psikolojik destek de verileceği öğrenildi.

Doğum yaptıktan sonra bıçaklanan anne oğlunu sordu

Cani koca doğum yapan eşini hastanede bıçakladı haberi
Doğum yaptıktan sonra bıçaklanan anne oğlunu sordu

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