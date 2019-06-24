Doğu'nun Çukurovası Iğdır'da kayısı hasadı

Türkiye'nin en çok sahiplenilen ürünlerinden biri olan kayısı için, Iğdır'da hasat zamanı geldi. Üreticiler bahçelerinde kayısı ağaçlarından "ordubat", "teberze", "ağerik" ve "şalak" cinsi kayısıları toplamaya başladı.

ARANAN LEZZET

Çiftçiler, ürünlerini yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok şehrin yanı sıra Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Rusya pazarlarında da satışa sunuyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, kayısı üretim alanlarından olan Iğdır'da yöresel ismiyle "şalak" olarak bilinen kayısının şehrin sembollerinden olduğunu söyledi.

Patenti alınan bu ürünün tadı ve aromasının çok farklı olduğunu anlatan Yolcu, şalak kayısısının yurttaki kayısılar arasında aranan tat olduğunu ifade ederek "Iğdır'da 2019 yılı kayısı rekoltesi beklentisi yaklaşık 36 bin tondur. Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimizin yüzü gülsün diye emek sarf ediyoruz. Bu emeklerin karşılığını da en iyi şekilde gördüğümüz an ise çiftçilerimizin ürünlerini hak ettiği değerden satabildikleri andır. Hasat yapmakta olan bütün çiftçilerimize bereketli ürün ve bol kazançlar diliyorum." dedi.

VERİMİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Üreticilerden Necmettin Karacay da bu sezon kayısı veriminin yüksek olduğuna işaret ederek, kayısı hasadının güzel geçtiğini söyledi. Kentin yüksek kesimlerinde soğuktan dolayı kayısı veriminin düşük olduğuna değinen Karacay, "Yüksek kesimlerde kayısı az ama kent genelinde soğuktan etkilenmeyen kayısı çok kaliteli ve verimli. Bu yüzden kayısı iyi para ediyor. Hasada başladık, bu yıl satışımız da iyi oldu, çok memnunuz." diye konuştu.

Üreticilerin bahçelerinden ücretini ödeyerek hasat edilmemiş kayısısını alan Mehmet Sıddık Özmen de 25 yıldır kayısı toplama ve satış işi yaptığını anlatarak, "Ben yıllardır Iğdır'dan Rusya'ya, Azerbaycan'a, İran'a kayısı gönderiyorum. Bu yıl kayısı kilosu 3.5 liradan alıcı buluyor. Bu yıl kayısının verimi çok iyi, benimle 15 tarım işçisi de bundan ekmek yiyor. Çok şükür bu yıl durum çok iyi ve emeğimizin karşılığını alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.