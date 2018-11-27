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Doğu'nun sembolleri kaya tuzu ile dünyaya tanıtılıyor

Iğdır'da çıkarılan kaya tuzundan yapılan Ağrı Dağı, Nuh'un gemisi, leylek, al elma ve kayısı gibi yörenin sembollerine ilişkin maketler, dünyaya pazarlanarak yörenin tanıtımına katkı sağlıyor.

AA | 27.11.2018 - 13:32..
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Iğdır Üniversitesinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Tuzluca ilçesindeki tuz dağından elde edilen kaya tuzu, bulunduğu yerden alınıp Iğdır Üniversitesi yerleşkesine taşınıyor.

HEDİYELİK EŞYA

Kaya tuzu burada kurulan Tuz Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi görevlileri ve öğrencilerce Iğdır başta olmak üzere yörenin simgesel değerlerine benzer şeklinde oyularak farklı şehirlere ve yurt dışına hediyelik eşya olarak gönderiliyor.

Doğu'nun sembolleri kaya tuzu ile dünyaya tanıtılıyor

KAYA TUZUNDAN ÜRETİLİYOR

Bölgenin tanıtımına katkı sunan yörenin sembollerinden Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi, leylek, al elma ve kayısı şekillerinde tasarlanan kaya tuzundan üretilen gece lambası ve hediyelik eşyalar ilgi çekiyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Cavit Polat, Iğdır Üniversitesi Tuz Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde başlattıkları çalışmanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Doğu'nun sembolleri kaya tuzu ile dünyaya tanıtılıyor

"ÖĞRENCİLERE ÖĞRETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Tuz Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görevli Erol Güney da tuz dağından elde edilen madenin saflığını yitirilmeden işlendiğini ifade ederek, "Burada işlediğimiz kayaları güzel motiflerle süsleyip gece lambaları yapıyoruz. İlgisi olan öğrencilere de kaya tuzunu işlemeyi öğretiyoruz. Iğdır'ın sembolleri olan leylek, Nuh'un Gemisi, elma en çok ilgi gören çalışmalarımızdandır. Üniversitemize hediyelik eşya olarak ürettiğimiz bu ürünleri stantlarımızda da satıyoruz" dedi.

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