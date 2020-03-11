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Doktor Mehmet Öz koronavirüsle mücadeleyi anlattı

Dünyaca ünlü Türk cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, görülen vakaların ve ölüm sayısının her geçen gün arttığı koronavirüse özel bir program gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 11:39..
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Doktor Mehmet Öz koronavirüsle mücadeleyi anlattı

ABD'de yaşayan ve yaptığı çalışmalarla dünya çapında üne ulaşan Doktor Mehmet Öz, programında konuk ettiği psikiyatristle, aile içinde görülen koronavirüs vakalarında ne yapılması gerektiğine dair bilgindirmede bulundu.

"HASTANIN ODASINA GİRMEYİN"

Ailede enfekte olmamış kişilerin, hastaların bakımını üstlenmeleri durumunda öncelikle kendilerini korumaya almaları gerektiğinin hatırlatılırken, hastanın odasından uzak kalınması gerektiği, temel ihtiyaçların oda dışından tedarik edilmesi ve hastayla birebir temastan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Doktor Mehmet Öz koronavirüsle mücadeleyi anlattı ViDEO

DÜZENLİ UYKU, NEMLİ HAVA

Vücudun direncini artırmak için düzenli egzersiz yapılması gerektiğini, her türlü temastan kaçınılmasının şart olduğunu söyleyen Öz, her gün en az 7 saat uyumanın vücudu dinlendirerek bağışıklık sistemini artıracağını söyledi.

Koronanın kuru havada daha hızlı yayıldığını belirten Öz, havayı nemlendiren aparatların kullanılmasını önerdi.

"TOKALAŞMAYIN, YUMRUK TOKUŞTURUN"

Alkollü mendillerle tüm yüzeylerin, ellerin sürekli silinmesi gerekliliğini yanı sıra, vitamin takviyelerinin ve grip aşılarının mutlaka uyulması gereken destekler olduğunu vurguladı.

Sosyal ilişkilerde el sıkışmaktan kaçınmanın olumsuz sonuçlar doğurmasından korkanlar içinse, tokalaşma yerine yumruk tokuşturmanın, virüsün bulaşmasını önemli ölçüde azaltacağından dolayı tercih edilebileceğini söyledi.

"İYİMSER KALMAK ÖNEMLİ"

Hastalıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken teknik noktaların yanı sıra, manevi olarak da durumla nasıl başa çıkılacağını anlatan Dr. Öz, her durumda en üst düzeyde tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Doktor Mehmet Öz koronavirüsle mücadeleyi anlattı

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