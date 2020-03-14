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Doktor Mehmet Öz'den Türk tipi el yıkama

Dünyaca ünlü kalp cerrahı, milyonlarca insanın seyrettiği prime time programı 'The Tonight Show'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 12:47..
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Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de milyonlarca insanın seyrettiği 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon' programına konuk oldu.

Doktor Öz, en etkili el yıkama örneği olarak 'Turkish Twist' adını verdiği yöntemi örnek gösterdi.

TÜRK TİPİ EL YIKAMA

Doktor Öz programda çoğu insanın yanlış şekilde el yıkadığını söyleyerek şunları kaydetti:

Dr. Mehmet Öz’den el yıkama yöntemi İZLE

"El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra 'Turkish Twist' yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı da tek tek ovun. Ciddiyim. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında el ayalarınızı ovun. 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun ve bitti."

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