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Doktor Mehmet Öz'ü kız kardeşi bıçakladı

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kız kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Detay Haber | 09.07.2019 - 11:49..
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Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Ünlü doktor, annesinin alzheimer hastası olduğunu, İstanbul Sarıyer'de ikamet ettiklerini belirterek, kız kardeşi Nazlı Öz'ün psikolojik sorunlarının bulunduğunu dile getirdi ve şikayetçi oldu.

ÇALIŞANLARININ HEPSİNİ KOVDU

Doktor Öz, annesinin yanında 20 yıldır çalışan hizmetlilerin, kız kardeşi tarafından apar topar işten çıkartıldığını, çalışanların işten kovulmalarının ardından kendisine ulaştıklarında ise duydukları karşısında büyük bir şok yaşadığını anlattı.

Doktor Mehmet Öz'ü kız kardeşi bıçakladı

"EVİME GİDEMİYORUM"

Mehmet Öz, kız kardeşinin kendisine bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Ünlü doktor, "Kardeşim beni öldürmekle tehdit ediyor. Alzheimer hastası olan annem yalnız ve hayatından endişe ediyorum. Evdeki silahlar nedeniyle korktuğum için evime gidemiyorum." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kız kardeşinin tedavi altına alınmasını isteyen Öz, hasta kardeşine vasi tayini yapılması için dava açtıklarını kaydetti. Mehmet Öz'ün ihbarı ardından kız kardeş Nazlı Öz hakkında soruşturma başlatıldı.

Doktor Mehmet Öz'ü kız kardeşi bıçakladı

Öte yandan Nazlı Öz'ün annesi ile birlikte yaşadığı evde ateşli silahlar bulundurduğu öne sürüldü.

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