taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8734
Euro
6.5328
Altın
1554.15
Borsa
120678.8
Gram Altın
293.438
Bitcoin
47615.46

Doktora yumruğa 10 ay hapis cezası hekimleri sevindirdi

Bir hasta yakınının doktora saldırması sonucu mahkemeden, 10 ay hapis cezası çıktı. Bu karar, emsal niteliği taşıması amacıyla doktorları mutlu etti.

AA | 13.01.2020 - 16:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul’daki bir tıp merkezinde gerçekleşen olayda, bir doktor hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramış, doktorun kafasına hayati tehlike oluşturacak şekilde yumruk atan hasta yakını, aynı zamanda doktora hakaret edip tehditler savurmuştu.

Olayda yaralanan doktorun şikayeti üzerine Hukukçu Hekimler Derneği tarafından hasta yakınına dava açılmış, Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram’ın vekaletnamesini aldığı dosyanın takibini avukat Nurhan Demirhan yaptı.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığa 10 ay 25 gün hapis cezası verdi.

Doktora yumruğa 10 ay hapis cezası hekimleri sevindirdi

Hukukçu Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, "Hasta yakını tarafından 2 yıl önce şiddete maruz kalarak beyaz kod veren hekim arkadaşımızın Hukukçu Hekimler Derneği olarak yanında yer aldık. Açtığımız davada karar verildi. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesince sanık, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair karar ile 10 ay 25 gün hapis cezasına mahkum edildi. Bu cezanın emsal teşkil ederek bundan sonraki süreçte hastanelerde bu tür şiddet uygulayanlara caydırıcı olacağını ümit ediyoruz. Sağlık merkezleri hastaların bir an önce sağlığına kavuşması için fedakarca çalışılan güzide yerlerdir. Son yıllarda sağlıktaki şiddetin dozacının artması ve caydırıcı cezaların gelmemesi üzerine artan şiddet eylemlerine karşı hukuk alanında verdiğimiz bu gayretlerle bu tür haberlerin daha az yaşanacağı ümidindeyiz. Sağlık çalışanları sadece işini yapmak istiyor. Hastaları iyileştirme ve evlerine şifa ile göndermek istiyor. Tek amacımız sağlıktaki şiddetin bitmesidir.’’ dedi.

İlginizi Çekebilir
Denizli'de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kız arkadaşına evlenme teklifini korku evinde yaptı
Antalya’da öğretmen sevgilisine sıra dışı bir evlilik teklifi yapmak isteyen genç, mekan olarak korku evini seçince, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
92. Oscar adayları
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar Ödülleri, bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak.
Mersin’de evden 10 ton çöp çıkarıldı
Biri engelli 3 kişilik ailenin yaşadığı evden, yaklaşık 10 ton çöp çıkarılarak, kamyonlara yüklendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

702
Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

636
Merih Demiral'ın çapraz bağları koptu

Merih Demiral'ın çapraz bağları koptu

100
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

200
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

73
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

226
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan talimatı

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan talimatı

331
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir