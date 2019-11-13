Doktoru Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Banyoda kayıp düşen ve yaşadığı 'kaçış sendromu' nedeniyle 8 ay hastanede yoğun bakımda yatan şovmen Mehmet Ali Erbil, hala sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

ERBİL SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Oldukça zor bir dönemden geçen ünlü şovmenin, şimdi de toplardamar tıkanıklığı ile mücadele ettiği belirtildi.

ERBİL'İN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Bugün ameliyat olacağı bilgisi kulislerde dolaşan Erbil'in doktoru Dr. Jan Klod Kayuka'dan, resmi bir açıklama geldi.

TOPLARDAMARDA İKİ TIKANIKLIK

Kayuka, “Mehmet Ali Bey’in ameliyat olması gibi bir durum şu an söz konusu değil. Toplardamar sisteminde iki noktada pıhtı var. Bu da aşırı baş ağrısı yapıyor. Ağrısını ve pıhtılaşmayı önleyen tedavi süreci devam ediyor. İki gün önce de kaçış sendromu hastalığıyla ilgili ilaçlar aldı. Şu anda durumunda bir değişiklik yok. Bu tür haberler ailesini çok yıpratıyor. Biraz daha hassasiyet lütfen.” ifadelerini kullandı.

İki beyin damarında tıkanıklık olduğu tespit edilen ünlü şovmenin, omuriliğinden sıvı alınacağı için ameliyat masasına yatacağı öne sürüldü.