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Doktorun burnunu kıran sanığa tahliye

Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde doktor Burak Altunpak'a kafa atarak burnunu kıran sanık Fırat Y. ilk kez duruşmada serbest kaldı.

DHA | 04.02.2020 - 12:48..
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doktor

Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fırat Y., şikayetçi Burak Altunpak ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşma sanık savunmasıyla devam etti.

"İNSANLIK VİCDANININ TAHLİYE EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Özel hastanede olduğu muayene sebebiyle kanser riski taşıyan siğillerinin çıktığını öne süren sanık Fırat Y., "Yüksek oranda kanser riski oluşturduğu ve hemen ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ben de müştekinin görev yaptığı hastanede başka bir doktordan randevu alarak muayene oldum. Olay günü de sonuçlarımı göstermek için gitmiştim. Başka bir hasta bana sonuçlara saat 13.00'da bakılacağını söyledi. Beylikdüzü'nde işim olduğundan dolayı içerideki hasta dışarı çıkınca ben odaya girdim. Doktor Burak Altupak'a sonuçlarıma bakmasını söyledim. O da 'Çık çık' şeklinde söyledi. İnsan gibi konuşmasını, karşısında insan olduğunu söyledim. 'Kavga mı çıkarmak istiyorsun' şeklinde cevap verdi. Öyle bir niyetim olmadığını söyledim fakat o 'Yok yok sen kavga çıkarmak istiyorsun' dedi. Kapıyı sert bir şekilde çarparak dışarı çıktım, koridorda 20 metre kadar yürüdükten sonra doktor arkamdan gelip 'Gel lan buraya' gibi bir şey söyledi. Eliyle işaret yaptı ben de arkamı döndüm, müştekiye yöneldim. Kolumdan tutunca refleks olarak kafa attım. Doktor yere düşünce yardımcı olmak için arkasından ilerledim ama herkes oraya toplanınca korkup ayrıldım. Karşı taraftan özür diliyorum. Kamu vicdanının beni tutuklattırdığını ancak insanlık vicdanının tahliye edeceğine inanıyorum." dedi.

Hasta doktorun burnunu kırdı

"DÜZGÜN KONUŞMASINI SÖYLEDİM"

Şikayetçi doktor Burak Altunpak ise randevulu hastalarının çok olduğunu ve sanığa öğleden sonra gelmesi gerektiğini söylediğini belirterek, "Sanık öğlenden sonra işleri olduğunu ve gelemeyeceğini söyledi. Ben de randevusu olmadığı halde pazartesi gelirse bakabileceğimi söyledim. Bana 'Bakacağın iki kağıt parçası değil mi bakıp bir şeyler söyleyeceksin' dedi. Ben de düzgün konuşmasını, içerideki hastanın her şeye şahit olduğunu söyledim." diye konuştu.

Doktorun burnunu kıran sanığa tahliye

"OLAY YÜZÜNDEN GÖREVİMİ YAPMAK İSTEMİYORUM"

Sanığın kendisine küfür ettiğini öne süren Altunpak, Fırat Y.'nin kapıyı çarparak dışarı çıktığını ifade etti. Hasta muayenesinden sonra odasından dışarı çıktığını dile getiren Altunpak, "Sanığa 'Gelir misin bir güvenliğe gidelim' dedim, sanık bana kafa attı. Sanığın dediği gibi kolunu tutmadım, sadece koluna dokunarak güvenliğe gidelim dedim. Burnum kırıldı, gözümü açamadım. Bu olaydan dolayı hastaneye gidip görevimi yapmak istemiyorum. Sanığın annesi olduğunu beyan eden kişi 3 gün önce bana mesaj attı, iletişim bilgilerimi ev adresimi bilmektedirler bu nedenle endişeliyim. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

"DOKTORA KÜFRETTİ"

Tanık olarak dinlenen Sevda Demir ise olay günü muayene olmak için hastaneye gittiğini ifade ederek "Sanık elinde dosya ile gelerek bekleyemeyeceğini söyledi. Doktor Bey de hastaları olduğunu öğleden sonra bakacağını söyledi. Sanıkta beklemeyeceğini işi olduğunu söyledi. Doktor reddedince sanık 'Sizin gibi adamları buraya oturtmuşlar' dedi. Doktor Bey düzgün konuşmasını isteyince sanık küfredip dışarı çıktı. Doktor bana 'Bir dakikaya geleceğim' diyerek dışarı çıktı, dışarıda olayı ben görmedim. Odadan çıktığımda Doktor Bey'in burnunu tuttuğunu gördüm." şeklinde konuştu.

MAHKEME TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Taraf avukatları yazılı beyanda bulunmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme taraf avukatlarının yazılı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Randevusuz hasta doktorun burnunu kırdı

Doktorun burnunu kıran sanığa tahliye

 

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