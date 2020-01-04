Doktorun burnunu kıran şüpheli teslim oldu

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Burak Altunpak, randevusu olmayan hastaya, randevulu hasta sayısının çok olduğunu ve kendisine öğleden sonra bakabileceğini söyledi.

Doktorun önerisini kabul etmeyen Fırat Y. isimli şüpheli, doktorla tartışmaya başladı.

BURNUNU KIRDI

Bunu üzerine doktor 'beyaz kod' tutmak istedi. Bu duruma sinirlenen Fırat Y. doktoru darbetti. Darp sonucu burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen Burak Altunpak, yoğun bakıma alındı. Şüpheli ise hastaneden ayrıldı.

Randevusuz hasta doktorun burnunu kırdı İZLE

AVUKATIYLA KARAKOLA GELİP, TESLİM OLDU

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Fırat Y., gece saat 03.00 sıralarında avukatıyla birlikte karakola gelerek, teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.