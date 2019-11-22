Dolandırıcı 20 bin TL'yi alırken suçüstü yakalandı

Elazığ'da, yaşlı bir kadını arayarak kendini polis olarak tanıtan şahıs, yürütülen terör operasyonuna isminin karıştığını söyleyerek önce kadını korkuttu, daha sonra para istedi.

Bu sırada yaşlı kadının yakını durumu fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

20 BİN TL'Yİ ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin parayı teslim alacağı yeri tespit etti. Buluşma yerine gelen şüpheli H.B., yaşlı kadından 20 bin TL'yi teslim aldığı sırada suçüstü yakalandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yakalanan şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçundan emniyette ifadesi alınıp bugün adliyeye sevk edildi. Son anda 20 bin TL'si dolandırılmaktan kurtarılan yaşlı kadın, şüpheliden şikayetçi oldu.

Öte yandan polis, bu tip telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.