Dolandırıcı çetesinin kuryesi yakalandı

1 Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan Geçtiğimiz pazar saat 18.00’de TRT 1 seyircisinin beğenisine sunulan Tozkoparan, sadece çocukların değil, büyüklerin de beğenisini kazandı.

2 Benzine 19 kuruş indirim yapılacak Salı gününden itibaren hem benzine hem de motorine indirim gelecek.

3 Doğu Anadolu eksi 8’i gördü Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkili oluyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8’le Kars ve Ardahan’da ölçüldü.

4 Çocuk parkında dehşete düşüren hayvana işkence kalıntısı Antalya’da çocuk parkında bir köpeğin kesilmiş patileri bulundu.

5 Sesten hızlı uçan bir uçak düşünün: Concorde’nin hikâyesi Bir zamanlar göklerde saatte 2170 km ile, sesten hızlı uçan bir yolcu uçağı vardı. Eğer bu uçak İstanbul'dan Ankara'ya havalansaydı, yolculuk sadece 10 dakika sürecekti...

6 36 bin aday halktan oy isteyecek 2019'daki yerel seçimlerde il, ilçe ve beldelerde bin 398 belediye başkanlığı için binlerce aday yarışacak