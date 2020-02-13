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Dolandırıcı savcı yakalandı

Bakırköy Adliye Sarayı’nda görev yapan savcı Tamer C., çok sayıda meslektaşı ve adli personeli dolandırıp ortadan kaybolduktan sonra bir apart otelde yakayı ele verdi.

İHA | 13.02.2020 - 17:01..
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Bakırköy Adliye Sarayı'nda, Cumhuriyet Savcısı Tamer C., ucuza arsa ve araba vaadiyle aralarında meslektaşlarının da bulunduğu birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırmış ve ardından ortadan kaybolmuştu.

Tamer C.'ye 500 bin TL kaptıran bir savcının şikâyeti üzerine, soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda HSK da savcı hakkında soruşturma izni vermişti.
HSK konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirmişti.

APART OTELDE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Tamer C.'nin izine, İstanbul Beyoğlu'nda rastlandı.

C.'nin, bir apart otelin en üst katında saklandığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın etrafını sardı. Şüpheli belirtilen adreste yakalandı.

Dolandırıcı savcı yakalandı

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen, eski savcı Tamer C., burada savcılığa ifade verdi.
Eski savcı Tamer C., sorgusunun ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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