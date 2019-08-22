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Dolandırıcılar 80 yaşındaki adamın 25 bin lirasını aldı

Denizli'de yaşayan İbrahim Köylüoğlu’nu arayan dolandırıcılar, yaşlı adamın cinayet soruşturmasına karıştığını belirterek 25 bin lirasını dolandırdılar.

İHA | 22.08.2019 - 12:10..
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Buldan ilçesi TOKİ konutlarında yaşayan 80 yaşındaki İbrahim Köylüoğlu, telefon dolandırıcılarının hedefine girdi.

CİNAYET SORUŞTURMASIYLA KORKUTTULAR

İbrahim Köylüoğlu’nu telefonla arayan dolandırıcılar, yaşlı adama isminin bir cinayet soruşturmasına karıştığını ve nüfus cüzdanının cinayet mahallinde bulunduğunu söyledi.

Dolandırıcılar 80 yaşındaki adamın 25 bin lirasını aldı

"25 BİN LİRA VERDİM"

Olaydan kurtulması için telefon dolandırıcılarının kendisinin para istediğini ve çok inandırıcı konuştuklarını ifade eden Köylüoğlu, "Evimde eşim Ümmühan Köylüoğlu ile otururken cep telefonum çaldı. Telefonu açtığımda bana ‘Sana ait kimliği cinayet alanında bulduk. Adın cinayete karıştı, bize para verirsen bu işten kurtulursun’ dediler. Ben de kimliğimin yanımda olduğunu söyledim ve cebimde taşıdığım kimliğimi çıkararak kontrol ettim. Telefondaki şahıs, benim tüm bilgilerimle birlikte TC kimlik numaramı bana söyledi. Bu bilgileri bana söyleyince tedirgin oldum. Birkaç kez telefonu kapatmak istedim ama kapattırmadılar. Telefondaki şahıs çok nazik ve kibar konuşuyordu. Evimde para olup olmadığını sordu, ben de paranın olduğunu söyledim. Daha sonra evime geleceklerini söylediler ve o anda kapının zili çaldı. Büyük bir şaşkınlık yaşadık. 35-40 yaşlarında orta boylu, kirli sakallı bir şahıs içeri girdi ve 'Para hazır mı?’ diye sordu, bende diğer odada bulunan 25 bin TL paramı getirerek kendisine verdim. Parayı alan şahıs, birdenbire koşarak gitti. Daha sonra aklım başıma gelince Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü aradım. Polise ifade verdim. Ben zaten mağdur durumdaydım, bu olaydan sonra iyice mağdur duruma düştüm. Ben yandım inşallah başkaları yanmasın.” dedi.

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