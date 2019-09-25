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Dolandırıcılar ağaç altındaki parayı alırken yakalandı

İzmit'te bir kadın, 60 bin TL’yi dolandırıcıların belirlediği otoparka getirerek bir ağacın altına bıraktı. Kadını takibe alan polis, parayı alan dolandırıcıyı ve arkadaşına suçüstü yaptı.

DHA | 25.09.2019 - 15:41..
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İzmit'te F.K. isimli kadını arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi, "Adınız terör olaylarına karıştı, temizlenmesi için para vermeniz gerekiyor." diyerek para istedi.

KADININ ENDİŞELİ HALİNDEN ŞÜPHELENEN POLİS TAKİBE ALDI

Gelen telefon üzerine korkuya kapılan F.K., bankaya giderek hesabında bulunan 60 bin lirayı çekti. Telefon dolandırıcılarının belirlediği yere gelen F.K.’nin endişeli halinden şüphelenen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kadını takibe aldı.

Dolandırıcılar ağaç altındaki parayı alırken yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Otoparkın bahçesinde bulunan bir ağacın altına para dolu poşeti bırakan F.K., otoparktan uzaklaştı. Otoparkta beklemeye başlayan polis ekipleri, içerisinde 60 bin lira bulunan poşeti almaya gelen İ.H.G.’yi (19) suçüstü yakaladı. İ.H.G. ifadesinde, olayı Başiskele'de bir demir profil fabrikasında çalıştığı arkadaşı M.A. (25) ile beraber planladığını söyledi.

Dolandırıcılar ağaç altındaki parayı alırken yakalandı

BENZER SUÇLARDAN SABIKA KAYITLARI ÇIKTI

Polis, bunun üzerine fabrikaya giderek M.A.’yı gözaltına aldı. Daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu öğrenilen 2 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılar ağaç altındaki parayı alırken yakalandı

Dolandırıcılar ağaç altındaki parayı alırken yakalandı

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