Dolandırıcılar, Facebook'un kripto parası Libra'yı kullanıyor

Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medyasitesi Facebook, uzun bir süredir kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyordu. Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kendi kripto para birimi Libra'yı resmi olarak duyurmuştu.

Facebook'un gelecek yılın ortalarında kullanıma sunacağı kripto para birimi Libra, dolandırıcılar tarafından şimdiden kullanılmaya başlandı.

LIBRA'YI KULLANARAK İNSANLAR DOLANDIRILIYOR

Libra henüz piyasaya sürülmemiş olsa da bu ismi kullanan dolandırıcılar, kullanıcılara ulaşmaya çalışıyor. Libra'nın saklanması için geliştirilen dijital bir cüzdan olan Calibra'nın taklidini yapan dolandırıcılar, Libra sattığını iddia ediyor. Sayıları artan sahte Libra web sitelerinde kripto paraları birbirine dönüştürebildiklerini de iddia eden dolandırıcılar, sitelerine bu işlem için özel bir menü de ekliyor.

Facebook'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Calibra’nın banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçleri kullanacağı vurgulanırken, söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi 'kullanıcının izni olmadan' Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altı çizildi.

Her ne kadar Facebook, yaptığı açıklamada kripto para birimi ve cüzdanının veri paylaşmayacağını iddia etse de şirketin son yıllarda karıştığı gizlilik skandalları nedeniyle kullanıcıları bu konuda ikna etmesi biraz zaman alabilir.

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