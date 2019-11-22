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Dolandırıcılar suç ortaklarını dolandırdı

Bir kişiyi telefonla arayarak kendini bankacı olarak tanıtan 6 şüpheli, bankadan o kişinin üzerine 94 bin 500 lira kredi çekti. Dolandırıcıların birbirini dolandırdığı olayda şahıslar yakalandı.

İHA | 22.11.2019 - 10:37..
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Film sahnelerini aratmayan anlar İstanbul Kağıthane'deki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BANKA BİLGİLERİNİ HEMEN VERDİ

6 şüpheliden biri, İzmir’de yaşayan İsmail U.’yu arayarak kendisini bankacı olarak tanıttı. İsmail U.’ya, “Hesaplarınıza para aktarımı yapacağız, banka aidatlarının ücretini geri vereceğiz.” diyen şahıslar, banka bilgilerini aldıkları adamın adına 94 bin 500 lira kredi çekti.

'KENDİNİZE POLİS SÜSÜ VERİN'

Şahıslar ardından sabah saatlerinde parayı çekmek için bankaya gitti. Ancak dolandırıcılardan biri, paraları alıp kaçmak için iki suç ortağıyla beraber plan yaptı. Paranın tamamını alarak 3'e bölmek isteyen o şüpheli, diğer 2 arkadaşına bankaya gidip parayı çektikten sonra 'kendinize polis süsü vererek beni kaçırın' dedi.

Dolandırıcılar suç ortaklarını dolandırdı ViDEO

ZORLA ARACA BİNDİRİLDİ

Planı kabul eden iki dolandırıcı, kendilerine verilen talimata uydu ve bankadan parayı çeken üçüncü dolandırıcıyı zorla araca bindirdi. Dışarıda bekleyen ve plandan haberi olmayan diğer 3 dolandırıcı ise ne olduğunu anlamayarak, aracın peşinden koştu.

6 DOLANDIRICI 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Olayın ardından vatandaşların “adam kaçırıldı” ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan fiziki ve kamera takibi sonucunda olayın telefon dolandırıcılığı olduğu tespit edildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 şüpheli Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’ndeki evlerinde, 1’i ise Sarıyer Armutlu Mahallesi’nde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadeleri alınarak sorgulandı. Diğer 2 arkadaşıyla plan yaparak diğerlerini dolandıran Berk E. ise suçunu itiraf etti.

Dolandırıcılar suç ortaklarını dolandırdı

DOLANDIRILDIKLARINI POLİS MERKEZİNDE ÖĞRENDİLER

Öte yandan emniyete götürülen 6 şüpheliden plan dışı bırakılan 3 şahıs, suç ortakları tarafından dolandırıldıklarını polis merkezinde öğrendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Berk E, Enes O.F, Hasan Ö, Civan E, D.D.S ve İsmail Can Ş. adliyeye sevk edildi. Mağdur İsmail U.’nun hesabındaki 20 bin liraya ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu.

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